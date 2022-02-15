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В Польше ввели режим киберугрозы

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ввел на территории страны режим киберугрозы начальной степени, передает РИА «Новости».

По информации источника, Моравецкий подписал распоряжение о введении первой степени угрозы (ALFA-CRP) по всей стране «в целях противодействия угрозам в киберпространстве». Режим угрозы будет действовать с 15 по 28 февраля.

Уточняется, что введение режима является прежде всего сигналом службам, заботящимся о безопасности. Государственную администрацию обязали проводить усиленный мониторинг состояния безопасности телеинформационных систем.

Ранее в январе в Польше уже вводился режим киберугрозы первой степени. Утром 14 января на сайты украинских министерств и ведомств произошла атака. На главных страницах сайтов была размещена заглушка на русском, польском и украинском языках, в которой сообщалось, что все личные данные того, кто зашел на этот сайт, «загружены в общую сеть», а данные на компьютере «уничтожаются, восстановить их невозможно».

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