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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Киев попросил помощи у НАТО

Киев попросил у НАТО внедорожники, средства разминирования и радиохимической разведки

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Martin Bertrand/Hans Lucas via Reuters

Украина запросила НАТО о международной помощи в случае крупномасштабных чрезвычайных ситуаций «разного характера», которые могут повлиять на гражданское население, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу альянса.

По информации НАТО, Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC) получил 15 февраля запрос международной помощи от украинской стороны.

EADRCC является основным механизмом НАТО по реагированию на гражданские чрезвычайные ситуации в евроатлантическом регионе. Центр функционирует для координации запросов и предложений о помощи союзников НАТО в случае стихийных бедствий и техногенных катастроф, а также оказания международной помощи.

В НАТО также сообщили, что Украина запросила у альянса более сотни внедорожников, средства разминирования и радиохимической разведки.

Несколькими днями ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил американского лидера Джо Байдена предоставить Украине финансовую и военную помощь. По информации CNN, Зеленский сказал Байдену, что «мощная» экономическая поддержка со стороны США покажет президенту России Владимиру Путину, что Запад поддерживает Украину, а эскалация ситуации не принесет никаких результатов.

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