Захарова процитировала Тютчева, говоря о «вторжении» России на Украину

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в Telegram сообщения западных политиков о России, процитировала стихотворение русского поэта Федора Тютчева.

Захарова напомнила, что Тютчев был выдающимся дипломатом, который развенчивал «фейки» о России в своих публицистических работах. Она прочла строчки из стихотворения «Зима недаром злится» и отметила, что дезинформационные заявления западных политиков о планируемом «вторжении» России потянут за собой новые заявления уже из США — из Госдепа и администрации американского президента.

«Проходят столетия, а подходы одни и те же», — отметила Захарова.

Ранее немецкое издание Spiegel сообщило, что «нападение» России на Украину начнется 16 февраля. До этого агентство Bloomberg со ссылкой на официальные лица сообщило, что в США считают, что это произойдет 15 февраля. Британский министр Лиз Трасс назвала вероятность «вторжения» РФ высокой и «весьма вероятной».

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие заявления «информационным безумием» и рассказал, что Владимир Путин в шутку даже «просит узнать, не публикуется ли точное время в часах, когда начнется война».