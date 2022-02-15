В МИД РФ рассказали о подготовке ответа по гарантиям безопасности в адрес США и НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подготовка ответа РФ в адрес США и НАТО по гарантиям безопасности находится в завершающей стадии. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что они будут опубликованы, они сейчас уже в процессе завершения подготовки ответа, и да, они будут преданы гласности...», — заявила Захарова.

Ранее глава пресс-службы государственного департамента США Нед Прайс заявил, что американские дипломаты внимательно изучат российский ответ по гарантиям безопасности в Европе.

США и НАТО отказались подписать договор по гарантиям безопасности в Европе, который предложила Россия. Западные партнеры не согласны с требованием не принимать в альянс бывшие страны СССР, что должно было стать частью соглашения с Москвой. Кроме того, США и НАТО обвинили Россию в том, что она «нарушила доверие», лежащее в основе сотрудничества между странами, из-за ситуации вокруг Украины. Тем не менее на Западе готовы и дальше обсуждать с Москвой меры по совместному разоружению и деэскалации.