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В Великобритании и ЕС заявили о необходимости сохранять бдительность в контексте Украины

Джонсон и глава ЕК призвали «сохранять бдительность в ближайшие часы» в контексте Украины

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Kirsty Wigglesworth/AP

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонные переговоры с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, стороны призвали «сохранять бдительность» в контексте ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Пара обсудила тяжелую ситуацию на украинской границе и согласилась с тем, что мир должен сохранять бдительность в ближайшие часы и дни. Премьер-министр поблагодарил председателя фон дер Ляйен за тесное сотрудничество по вопросу санкций на сегодняшний день и заявил, что Великобритании и ЕС следует продолжить работать с союзниками при подготовке пакета экономических мер, которые бы наказали Россию, если она нарушит суверенитет Украины», — говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании.

Ранее британский таблоид The Sun заявил, что Россия «вторгнется» на Украину в 03.00 по киевскому времени (04.00 мск) 16 февраля. Как пишет издание со ссылкой на «данные американской разведки», в «наступлении» должны участвовать 200 тыс. военных.

Также, по мнению таблоида, киевские военные и правительственные центры управления якобы будут подвергнуты шквалу авиаударов.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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