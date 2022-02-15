Лавров и Блинкен провели телефонные переговоры

МИД РФ подтвердил, что министр иностранных дел Серегй Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее телеканал CBS со ссылкой на источник сообщил, что Лавров и Блинкен общаются по телефону.

В последний раз стороны общались 12 февраля. Тогда гид МИД РФ заявил госсекретарю, что западная информационная компания против России может в конечном итоге привести к войне в Донбассе. Кроме того, Лавров указал, что США не согласились выполнить ключевые положения гарантий по безопасности, предложенные Россией.

Позже в тот же день президент России Владимир Путин по просьбе Белого дома поговорил по телефону с американским коллегой Джо Байденом об украинском кризисе.