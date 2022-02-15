Шольц пошутил про срок пребывания Путина на посту

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе пресс-конференции после встречи с президентом России Владимиром Путиным пошутил о сроке пребывания российского лидера на посту главы государства.

Шольц, комментируя «нерасширение» НАТО, заявил, что на повестке дня эта тема не обсуждается, расширение не планируется. а также пошутил про пребывание Путина у власти: «долго, но не вечно»

«Нам не придется ею [этой темой] заниматься, пока мы будем каждый на своем посту — я думаю, это может быть долго, но не вечно», — сказал канцлер.

По итогам прошедшей встречи с Путиным Шольц заявил, что на переговорах не было пропущено ни одной ключевой темы. Он отметил, что ему, как и другим представителям ЕС, невообразима война на континенте. Канцлер подчеркнул, что обязанность его и Путина как глав государств заключается в том, чтобы воспрепятствовать военной эскалации в Европе.