Шольц заявил, что на переговорах с Путиным не было пропущено ни одной ключевой темы

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным не было пропущено ни одной ключевой темы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы не пропустили ни одной темы, которые сегодня существуют во взаимоотношениях наших стран, европейских отношениях, международных отношениях», - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров.

Шольц добавил, что ему, как и другим представителям ЕС, невообразима война на континенте.

«Наша обязанность как глав государств и правительств воспрепятствовать тому, чтобы в Европе возникла военная эскалация», — подчеркнул он.

Также канцлер отметил, что для Европы «совершенно ясно», что устойчивая безопасность не может быть построена против России, а только с Россией.

Ранее Путин заявил, что переговоры с Шольцем прошли в деловой атмосфере. По его словам, федеральный канцлер также настроен на дальнейшее прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество.