Губернатор Ростовской области Голубев заразился COVID-19

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заразился коронавирусом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его пресс-секретаря Ирину Четвертакову.

По ее словам, глава региона находится на больничном с 14 февраля.

«Вакцинация и ревакцинация позволяют губернатору переносить заболевание в легкой форме. Он находится на амбулаторном лечении и продолжает в дистанционном формате решать рабочие вопросы», — сказала пресс-секретарь.

Она также отметила, что Голубев болеет COVID-19 впервые.

Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев повторно заразился коронавирусной инфекцией.

Также сообщалось, что у временно исполняющего обязанности губернатора Владимирской области Александра Авдеева обнаружили COVID-19.