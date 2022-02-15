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В НАТО заявили, что государства альянса готовы к диалогу с Россией по безопасности

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Global Look Press

Постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Джулиан Смит заявила, что союзники по НАТО открыты к диалогу с Россией по вопросам в сфере безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Наше послание России состоит в том, что мы открыли к диалогу», — рассказала Смит.

Она подчеркнула, что Москве следует предпринять меры для деэскалации напряженности вокруг Украины.

Смит добавила, что Североатлантический альянс готов к проведению нового раунда переговоров с Россией по вопросам безопасности, в том числе по линии Совета Россия-НАТО и ОБСЕ.

По ее словам, Соединенные Штаты намерены проверить заявления России о том, что она действительно отвела часть сил от границы с Украиной.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров заявил, что РФ вскоре представит свой ответ на предложения Соединенных Штатов и НАТО по гарантиям безопасности.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ на предложение США и НАТО по гарантиям безопасности почти готов.

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