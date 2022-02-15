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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В МИД Британии разъяснили возможности приема украинских беженцев

Трасс: для Лондона приоритет — британцы, а не украинцы

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Global Look Press

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что в случае военного конфликта между Россией и Украиной, британские власти будут эвакуировать, в первую очередь, граждан Великобритании, сообщает телеканал SkyNews.

«На данный момент мы не на этом этапе <...> Мы работаем над гуманитарным ответом, с партнерами <...> Наш приоритет сейчас — обеспечить возвращение британских граждан, которые хотят вернуться», — заявила Трасс.

Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что РФ якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах — до 125 тыс. солдат.

Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. НАТО и союзники альянса считают иначе и готовят пакет санкций на случай вторжения.

Ранее власти Венгрии заявили, что опасаются потока украинских беженцев в случае войны.

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