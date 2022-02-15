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Лавров пошутил над «непонятливостью» польских журналистов из-за вопроса о «вторжении»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил над «непонятливостью» польских журналистов, задававших вопрос о «российском вторжении на Украину» после того, как он несколько раз прокомментировал эту тему, сообщает РИА «Новости».

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Польши и действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау, у Лаврова несколько раз спросили о предполагаемом вторжении российских войск на Украину, на что глава МИД несколько раз заявил, что сообщения СМИ и различных политиков на данную тему являются спекуляциями и «информационным терроризмом».

В конце пресс-конференции один из польских журналистов снова уточнил у Лаврова: «То есть вторжения не будет?». В ответ Лавров молча кивнул.

«Непонятливый в общем у вас журналист какой-то», — сказал Лавров, обращаясь к своему польскому коллеге и рассмеялся.

15 февраля глава МИД России в Москве провел переговоры с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Польши Збигневом Рау.

Ранее Лавров в ходе переговоров с Рау заявил, что затребованный Украиной Венский диалог по безопасности на площадке ОБСЕ может стать заведомо безрезультативным.

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