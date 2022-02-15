Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
ФСБ попросила арестовать жителя Плесецка, заподозренного в госизмене 15:27
Россиянин пытался перевезти за рубеж запчасти к танкам 15:26
В НАТО испытали «оптимизм» от готовности Москвы продолжать переговоры по Украине 15:25
Россиянам рассказали о новом воспалении при «омикроне» 15:21
Объявлены ведущие церемонии вручения премии «Оскар» 15:19
Турчак назвал число заявок на бесплатное подключение к газу 15:18
Лавров пошутил над «непонятливостью» польских журналистов из-за вопроса... 15:16
Стало известно, почему Песков пропустил открытие Олимпиады 15:10
Карпович заговорила о предательстве на фоне слухов о романе... 15:06
Глава британского МИД отреагировала на «оскорбления» со стороны... 15:05

Президент Киргизии поработал водителем автобуса

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Президент Киргизии Садыр Жапаров поработал водителем нового автобуса местного производства. Об этом сообщает портал 24.kg.

Отмечается, что глава государства сел за руль во время рабочей поездки в Чуйскую область, где его знакомили с продукцией предприятия ОсОО «Белес.kg». Там недавно закончили выпуск тестовых образцов городского пассажирского автобуса на дизельном топливе Евро-5. По мнению Жапарова, такой транспорт поможет стране решить ряд социальных и экологических проблем. После проверки автобусов за рубежом, их начнут производить в промышленных масштабах. Отмечается, что государство уже закупило первую партию из 10 машин.

Ранее в Киргизии разгорелся «дипломный скандал» в среде чиновников, в ходе которого в получении фальшивого диплома заподозрили и президента страны Садыра Жапарова. Депутат парламента Дастан Бекешев написал, что он тоже окончил юридический факультет Киргизско-российского Славянского университета в тот же год, но ни разу не встречал там президента. Однако затем ректор вуза Владимир Нифадьев заверил, что Жапаров действительно обучался у них.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть