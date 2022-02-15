Президент Киргизии поработал водителем автобуса

Президент Киргизии Садыр Жапаров поработал водителем нового автобуса местного производства. Об этом сообщает портал 24.kg.

Отмечается, что глава государства сел за руль во время рабочей поездки в Чуйскую область, где его знакомили с продукцией предприятия ОсОО «Белес.kg». Там недавно закончили выпуск тестовых образцов городского пассажирского автобуса на дизельном топливе Евро-5. По мнению Жапарова, такой транспорт поможет стране решить ряд социальных и экологических проблем. После проверки автобусов за рубежом, их начнут производить в промышленных масштабах. Отмечается, что государство уже закупило первую партию из 10 машин.

Ранее в Киргизии разгорелся «дипломный скандал» в среде чиновников, в ходе которого в получении фальшивого диплома заподозрили и президента страны Садыра Жапарова. Депутат парламента Дастан Бекешев написал, что он тоже окончил юридический факультет Киргизско-российского Славянского университета в тот же год, но ни разу не встречал там президента. Однако затем ректор вуза Владимир Нифадьев заверил, что Жапаров действительно обучался у них.