Россия отказалась участвовать во встрече по Венскому документу в ОБСЕ

Россия не будет участвовать в запрошенной Киевом встрече по Венскому документу в ОБСЕ, которая должна пройти во вторник, 15 февраля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МИД России.

Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

Киев уже двое суток пытается узнать данные о действиях российской армии в приграничной с Украиной зоне. 11 февраля украинский МИД запросил доклад с подробной информацией, а 13 февраля дипломаты попросили собрать участников Венского документа 2011 года, в том числе и Россию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия «должна выполнить свое обязательство по военной транспарентности, чтобы снизить напряженность и повысить безопасность для всех».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что затребованный Украиной Венский диалог по безопасности на площадке ОБСЕ может стать заведомо безрезультативным.