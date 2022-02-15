Американская разведка назначила директора санатория главой «марионеточного режима» в Киеве

Американская разведка считает бывшего спикера парламента Новороссии и депутата Верховной рады Олега Царева, который прекратил политическую карьеру еще в 2015 году, желаемым Россией руководителем «марионеточного правительства» на Украине. Об этом сообщает Financial Times.

Анонимные источники в спецслужбах рассказали журналистам о планах Кремля на Царева, о чем представители США уведомляли союзников в Австралии, Великобритании, Канаде и Новой Зеландии. При этом сам Царев прекратил заниматься политикой еще 7 лет назад, и выразил недоумение по данному поводу.

«Довольно забавная ситуация. Посмотрите на меня. Меня даже не приглашают выступать на российском государственном телевидении, потому что я недостаточно важен. Я директор санатория в Ялте», — сказал он в комментарии.

По мнению экспертов, имя Царева в качестве главы «оккупационного правительства» звучит еще менее правдоподобно, чем предыдущие кандидаты. В частности, ранее в СМИ просочилась информация о якобы планах Кремля назначить другого бывшего депутата Рады Евгения Мураева. Такая подборка политиков, считают аналитики, вызывает вопросы, насколько хорошо Запад понимает планы Кремля в отношении Украины.

Ранее Мураев допустил, что может подать в суд из-за «очень разрушительной фантазии» Лондона, которая привела к угрозам в его адрес.