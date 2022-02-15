В Кремле описали реакцию Путина на заявления о «вторжении» России на Украину

К заявлениям о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на Украину, и к сообщениям о его возможной дате трудно относиться с пониманием. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Трудно относиться с пониманием, но иногда [президент России Владимир Путин] даже шутит, просит узнать, не публикуется ли точное время в часах, когда начнется война. Порой маниакальное информационное безумие, которое происходит, встречать с пониманием невозможно», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, как Путин относится к тому, что на Западе постоянно называют даты вторжения России на Украину.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предполагаемый день вторжения на Украину, который в западных СМИ «назначили» на 15 февраля, войдет в историю как день провала западной пропаганды.

Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что РФ якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах до 125 тыс. солдат.

Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. НАТО и союзники альянса считают иначе и готовят пакет санкций на случай вторжения.

Агентство Bloomberg со ссылкой на официальные лица писало, что Россия может напасть на Украину 15 февраля. Немецкое издание Spiegel сообщало, что «нападение России» произойдет 16 февраля. В самом Киеве не нашли предпосылок для этого.