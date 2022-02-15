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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Прибывший в Россию канцлер Германии Шольц отказался от российского ПЦР-теста

Bild: канцлер ФРГ Шольц отказался от российского теста на COVID-19 по прилете в Москву

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Канцлеру Германии Олафу Шольцу по приземлении в Россию провел тест на COVID-19 врач из посольства ФРГ, от российского теста немецкий политик отказался, сообщает Bild.

По данным агентства, российской стороне разрешили направить в немецкий правительственный Airbus наблюдателя, который контролировал процесс выполнения ПЦР-теста.

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным для того, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины.

9 февраля главы Франции, Германии и Польши провели встречу, на которой обсуждали Украину. В совместном заявлении страны Веймарского треугольника призвали Россию к предметному диалогу по вопросам безопасности.

Ранее от проведения российского ПЦР-теста отказался президент Франции Эммануэль Макрон, который 7 февраля прибыл в Москву на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

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