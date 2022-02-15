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Захарова заявила о провале западной пропаганды войны

Представитель МИД РФ Захарова назвала 15 февраля днем провала западной пропаганды войны

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Предполагаемый день вторжения на Украину, который в западных СМИ «назначили» на 15 февраля, войдет в историю как день провала западной пропаганды. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«15 февраля 2022 войдет в историю как день провала западной пропаганды войны. Посрамлены и уничтожены без единого выстрела», — написала она.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на официальные лица сообщало, что США считают, что Россия может напасть на Украину 15 февраля. По информации агентства, Россия может предпринять попытку провокации в Донбассе или попытаться захватить Киев.

Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что РФ якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах до 125 тыс. солдат.

Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. НАТО и союзники альянса считают иначе и готовят пакет санкций на случай вторжения.

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