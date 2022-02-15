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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Британия перевела часть дипломатов из Киева во Львов

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Великобритания перевела часть дипломатов из Киева в западную часть Украины — во Львов, но сохраняет дипломатическое присутствие в столице. Об этом заявила глава британского МИД Лиз Трасс телеканалу Sky News.

«Мы перевели часть наших служащих на запад Украины, во Львов, но мы сохраняем присутствие в Киеве. Мы будем продолжать (его сохранять), но постоянно изучаем ситуацию на Украине», — сказала глава МИД Великобритании.

Также во Львов планируется временно перенести и американское диппредставительство на Украине. При этом журнал Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писал, что сотрудники посольства в Киеве должны перед переездом уничтожить сетевую аппаратуру и компьютеры — такое распоряжение поступило из Госдепа.

Всемирный банк на время вывозит сотрудников с Украины, опасаясь за их безопасность на фоне сообщений о гипотетической российской агрессии.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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