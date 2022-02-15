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Талибы* обвинили США в нарушении договоренностей

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Американцы не выполнили ряд договоренностей, которые были достигнуты в 2020 году в Дохе при заключении мира с афганским движением «Талибан» (запрещено в России). Об этом заявил и.о. главы МИД Афганистана Амир Хан Мутаки в интервью РИА «Новости».

«США не выполнили некоторые обещания. К примеру, в договоренностях указано, что заключенные Исламского эмирата в течение нескольких дней будут освобождены. К сожалению, этого не произошло», — сказал глава МИД, добавив, что это пришлось делать самим талибам после прихода к власти. До сих пор же администрация США не исключила из черных списков официальных представителей новой власти Афганистана, а вместо помощи в восстановлении страны последовали новые санкции.

Вашингтон и движение «Талибан» подписали мирное соглашение в феврале 2020 года. Сделка предполагала, что США и НАТО полностью выведут свои войска в течение 14 месяцев с даты подписания соглашения.

Ранее Мутаки заявил, что ни Афганистан, ни Россия пока не выдвигали никаких условий для признания, но у стран — хорошие отношения. Глава афганского МИД также отметил проблемы с финансированием зарубежных представительств, в том числе в России.

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