Шольца назвали обладателем «ключа» к деэскалации в российско-украинских отношениях

Депутат бундестага Германии от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре в разговоре с «Лентой.ру» сказал, что считает канцлера Германии Олафа Шольца обладателем «ключа» деэскалации ситуации вокруг Украины.

По словам Котре, шаг, который может предпринять Шольц имел бы реальную возможность привести к смягчению напряженности на востоке Европы, однако представители федерального правительства не могут осознать серьезность ситуации.

«Германия играет второстепенную роль, потому что она отстаивает свои позиции только по некоторым нюансам, но в остальном следует за США», — заявил политик.

Ранее состоялась первая встреча Олафа Шольца с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой канцлер подтвердил, что Германия оказывает Украине поддержку, однако сроки вступления в НАТО названы не были. При этом были анонсированы проекты по «особому статусу» и выборам в Донбассе.

О том, как прошла встреча канцлера ФРГ Шольца с главой Украины и с чем он поедет в Москву — в материале «Газеты.Ru».