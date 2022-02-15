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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Шольца назвали обладателем «ключа» к деэскалации в российско-украинских отношениях

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Global Look Press

Депутат бундестага Германии от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре в разговоре с «Лентой.ру» сказал, что считает канцлера Германии Олафа Шольца обладателем «ключа» деэскалации ситуации вокруг Украины.

По словам Котре, шаг, который может предпринять Шольц имел бы реальную возможность привести к смягчению напряженности на востоке Европы, однако представители федерального правительства не могут осознать серьезность ситуации.

«Германия играет второстепенную роль, потому что она отстаивает свои позиции только по некоторым нюансам, но в остальном следует за США», — заявил политик.

Ранее состоялась первая встреча Олафа Шольца с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой канцлер подтвердил, что Германия оказывает Украине поддержку, однако сроки вступления в НАТО названы не были. При этом были анонсированы проекты по «особому статусу» и выборам в Донбассе.

О том, как прошла встреча канцлера ФРГ Шольца с главой Украины и с чем он поедет в Москву — в материале «Газеты.Ru».

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Обострение ситуации вокруг Украины
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