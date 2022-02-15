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В Италии заявили об «оптимизме воли» в отношении новой «холодной войны»

Глава Госсовета Италии Фраттини заявил, что допускать новую «холодную войну» нельзя

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Tony Gentile/Reuters

Председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини заявил, что допускать новую «холодную войну» нельзя, сообщает РИА «Новости».

«Это наш долг как стран, как групп стран, потому что мы не можем себе позволить конфликт, эскалацию, напряженность на территории европейского континента. Мы не можем себе позволить новую «холодную войну». А значит ясно, что это обязанность обеих сторон», — заявил Фраттини.

Он отметил, что в Италии верят в возможность решить все конфликтные вопросы при помощи переговоров.

«Хочу быть оптимистом. В Италии говорят об «оптимизме воли»: брать на себя обязательства, делать все, чтобы наш оптимизм оправдался. Это было бы самое лучшее», — считает Фраттини.

Ранее в Италии усомнились в том, что Россия собирается вторгаться на Украину.

Председатель госсовета Италии Франко Фраттини считает, что Россия не собирается вторгаться на Украину.

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