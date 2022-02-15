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Трампа оставила фирма, которая готовила ему финансовые отчеты

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Octavio Jones/Reuters

Американское подразделение базирующейся во Франции фирмы Mazars, которое готовило финансовые отчеты для компании экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Trump Organization, разорвало отношения со своим нанимателем, сообщает газета The New York Times.

Разрыв отношений с Трампом и его семьей, для частных предприятий которой Mazars также готовила отчеты, произошел 9 февраля. Компания направила письмо, в котором уведомила Трампа о невозможности продолжать сотрудничество из-за сведений, которые экс-президент США предоставил Mazars недавно.

Кроме того, в своем письме Mazars рекомендовала отозвать документы о бухгалтерском балансе с 2011 по 2020 год.

Ранее были названы объекты недвижимости экс-президента США Дональда Трампа, из-за которых его обвиняют в мошенничестве.

Трампа и его детей хотят заставить дать показания о мошенничестве для получения кредитов. Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс ходатайствовала о принуждении экс-президента США Дональда Трампа и двух его взрослых детей — Иванку и Дональда Трампа-мл. — дать показания об оценках активов семьи и ключевых объектов недвижимости на Манхэттене, а также предоставить соответствующие документы.

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