Председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини считает, что президент России Владимир Путин был прав, говоря о необходимости преодолеть однополярность мира и развивать многостороннее сотрудничество, передает РИА «Новости».

С соответствующим заявлением российский лидер выступил на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 года.

«В этом отношении президент Путин был прав в 2007 году, когда говорил, что мы должны преодолеть однополярность, то есть такое видение, согласно которому США являются глобальным полицейским, который везде наводит порядок», — заявил глава Госсовета.

Он также указал, что за минувшие 15 лет мир изменился, так как в США осознали, что однополярность уже невозможно сохранить.

«Они поняли это потому, что бурный рост Китая, Индии и, добавлю, России за эти годы сделал необходимым многополярность и новое сотрудничество, которых в 2007 году президент Джордж Буш – младший, вероятно, не хотел», – добавил Фраттини.

Недавно пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал Мюнхенскую речь Путина, произнесенную в 2007 году, революционной.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Путин был прав в своих словах и предупреждениях в Мюнхенской речи 2007 года.

До этого обозреватель Le Monde Сильви Кауфманн писала, что глава РФ обозначил свои претензии к НАТО и США еще на Мюнхенской конференции, однако Вашингтон много лет «смотрит в другую сторону», ставя Китай одним из главных своих приоритетов в сфере безопасности.

Через 15 лет после Мюнхенской конференции Россия представила США и НАТО проекты договоров по гарантиям безопасности, которые те отказались подписать.