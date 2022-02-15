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В Южной Корее началась президентская предвыборная кампания

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Kim Hong-Ji/Reuters

Президентская предвыборная гонка официально стартовала 15 февраля в Республике Корея. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию страны.

За три недели политические партии и зарегистрированные кандидаты могут выступать в общественных местах с использованием транспортных средств и громкоговорителей, распространять плакаты и печатные материалы.

Претенденты на пост главы государства также вправе размещать рекламу в газетах и на телевидении, выступать по радио и ТВ, выпускать рекламные ролики.

На пост президента Южной Кореи претендует 14 кандидатов. Номер кандидата в избирательном бюллетене, по закону, присваивается в соответствии с количеством мест у его партии в Национальном собрании, которое выполняет функции парламента.

Кандидату от правящей Демократической партии «Тобуро «Ли Чжэ Мёну присвоен первый номер.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее захотели арендовать Сахалин, Хабаровск, Магадан и Чукотку у России. Кандидат в президенты Южной Кореи от «Партии революционных дивидендов» Хо Ён Гён предложил арендовать Дальний Восток России. Одним из направлений южнокорейских инвестиций кандидат в президенты Южной Кореи назвал сельское хозяйство — выращивание пшеницы и сои — а также строительство атомных электростанций для поставки электроэнергии в Южную Корею.

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