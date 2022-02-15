Захарова назвала безумцами заявляющих о готовности России напасть на Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что говорить о якобы намерении Москвы напасть на Украину могут только аморальные безумцы. Об этом она сказала в эфире телеканала Rete4.

«Когда в последние два месяца мы читаем западные СМИ, слышим заявления из Белого дома и с Даунинг-стрит о том, что Россия намерена напасть (на Украину), мы отдаем себе отчет, что заявлять об этом могут только безумные, сумасшедшие, не имеющие морали и занимающиеся фальсификациями», — сказала дипломат.

По ее словам, США, говоря о якобы готовности РФ к агрессии, «не хотят слышать, что речь идет о перемещениях войск внутри российской территории».

«Все, что сейчас происходит, уже происходило с Западом», — добавила представитель внешнеполитического ведомства и провела параллели с предлогом для вторжения в Ирак в 2003 году.

Ранее Захарова заявила, что американские политики врали, врут и будут врать, создавая предлоги для нападения на мирных граждан по всему миру.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.