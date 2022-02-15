В Италии заявили о сложности введения санкций против Москвы из-за российского газа

Председатель госсовета Италии Франко Фраттини заявил, что в условиях, когда Евросоюзу нужен российский газ, сложно ввести санкции против Москвы. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Когда есть необходимость в российском газе, сложно ввести санкции против России. Все дело в дипломатическом балансе», — сказал он.

По его словам, если бы президент России Владимир Путин дал гарантии на поставки газа ЕС, «этот жест был бы очень высоко оценен, поскольку очевидно, что многие европейцы зависят от поставок российского газа».

Ранее замглавы МИД Италии Манлио Ди Стефано заявил о необходимости снизить зависимость от российского газа за счет Азербайджана, Алжира и Туркменистана. Об этом он рассказал в интервью газете la Repubblica.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» «объективно ослабляет позиции» Киева в переговорах по поставкам газа из России, которая остается незаменимой для снабжения Евросоюза топливом.