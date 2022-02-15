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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Песков заявил о готовности Путина вести переговоры по ситуации вокруг Украины

Песков: Путин готов вести переговоры по вопросам ситуации вокруг Украины и гарантий безопасности

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин готов вести переговоры по вопросам ситуации вокруг Украины и гарантий безопасности. Об этом в беседе с телеканалом CNN заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что российский лидер «всегда настаивал на переговорах и дипломатии».

»(Президент — «Газета.Ru») Он инициировал вопрос по гарантиям безопасности для Российской Федерации. Украина — это только часть проблемы, это часть более серьезной проблемы гарантий безопасности для России и, конечно, президент Путин готов вести переговоры», — сказал представитель Кремля.

Ранее Путин заявил, что в предложениях Москвы по гарантиям безопасности, которые были направлены в НАТО и США, «нет ни одного пункта», который российская сторона «считает неисполнимым».

МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО 17 декабря прошлого года. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой.

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