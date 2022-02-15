Захарова указала на истинного врага Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что недавнее обращение украинского президента Владимира Зеленского показало настоящих врагов Украины. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, высказывания Зеленского продемонстрировали, что врагом его страны является не Россия, а украинская «элита».

«После того, как президент Украины обратился с просьбой к государственным служащим, олигархам и депутатам, покинувшим страну из-за страха войны и нежелания защищать свою родину, вернуться, стало понятно, что враг этого государства — не Россия. Враг Украины — ее «элита», — заявила Захарова.

Она также указала, что заявление Зеленского о том, что дата «вторжения» – запугивание, дало понять, «что друг этого государства – не США».

«После того как президент Украины заявил, что у него есть абсолютно все разведданные об агрессоре, украинская армия сильна как никогда, а в объявленную американцами дату «нападения» на Украине пройдут масштабные «имиджевые мероприятия», стало вообще все понятно», – заключила представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее Зеленский в своем обращении к украинским гражданам заявил, что Украину «пугают большой войной» и не в первый раз назначают дату военного вторжения, однако сегодня страна сильна как никогда. Еще он обратился ко всем госслужащим, которые покинули государство или собираются уехать, призвал их вернуться в течение 24 часов, поскольку народ доверил им «управлять страной и защищать ее».

Также украинский лидер подчеркнул, что 16 февраля, которое предрекли как «день нападения» на Украину, станет Днем единения и об этом уже подписан соответствующий указ. Согласно документу, с 1 марта будет повышено денежное обеспечение украинских военнослужащих на 30% и доведение до 20% — у военнослужащих Государственной пограничной службы Украины и Нацгвардии Украины.

С осени прошлого года на Западе, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.