Сын Жириновского впервые прокомментировал болезнь отца

Бывший вице-спикер Госдумы России, сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев впервые публично отреагировал на болезнь отца. Соответствующий комментарий он оставил в своем Facebook.

«Только живи!» — написал Лебедев в своем посте.

Также он указал, что беспокоится о состоянии отца.

По данным источников издания Ura.ru, именно Лебедев ранее выступал против раскрытия любой информации о болезни Жириновского.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что у председателя ЛДПР Владимира Жириновского начались воспалительные процессы в головном мозге. Член ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал это сообщение слухами и домыслами.

До этого в Минздраве рассказали о состоянии Жириновского.

В ведомстве уточнили, что состояние политика стабильное, ему постоянно оказывается медицинская помощь, однако говорить о его выписке пока еще рано.

9 февраля стало известно, что Жириновского госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Различные СМИ сообщали, что он находится в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией. Оценки поражения легких политика варьируются от 30% до 75%.