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В США пообещали внимательно изучить ответ России по гарантиям безопасности

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Глава пресс-службы государственного департамента США Нед Прайс заявил, что американские дипломаты внимательно изучат российский ответ по гарантиям безопасности в Европе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы еще не получили их (российских властей — прим. ред.) ответа, когда мы получим его, мы внимательно изучим», — сказал он.

Прайс подчеркнул, что Вашингтон готов продолжать диалог с Москвой, ответ которой станет «следующим шагом переговоров.

Ранее пресс-секретарь президент России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства одобрил концепцию представленных в понедельник, 14 февраля, министром иностранных дел Сергеем Лавровым проектов российского ответа США и НАТО по европейской безопасности. По словам Лаврова, документ занял десять страниц, в его тексте среди прочего содержится предупреждение Западу о недопустимости бесконечного затягивания обсуждения.

Песков добавил, что в настоящее время МИД заканчивает работу над текстом российского ответа. После этого документ отправят в Вашингтон и Брюссель.

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Отношения России и США
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