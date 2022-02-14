WSJ: Госдеп приказал уничтожить компьютеры в посольстве США в Киеве

Госдеп приказал уничтожить все компьютеры в посольстве США в Киеве, сообщает газета The Wall Street Journal.

Утверждается, что ведомство распорядилось уничтожить сетевое оборудование, компьютерные рабочие станции, вывести из строя телефонную систему. Как отмечает издание, дипмиссия в Киеве теперь непригодна для использования в качестве дипломатического объекта.

Издание напомнило, что США закрывают свое посольство в столице Украины и переводят дипмиссию во Львов, недалеко от польской границы, поскольку союзники США предупреждают о «неизбежном нападении» российских войск на Украину. Госсекретарь Энтони Блинкен назвал это решение временным шагом для защиты сотрудников посольства.

До этого издание в Bild появилась сообщило о том, что на фоне сообщений об эвакуации дипломатов в американском посольстве в Киеве начали жечь документы и уничтожать секретное оборудование.