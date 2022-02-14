Зеленский на встрече с Шольцем перепутал английские слова

В ходе встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем президент Украины Владимир Зеленский попытался произнести фразу на английском языке, однако допустил ошибку.

«I'm okay with shakehanding», — сказал украинский лидер во время рукопожатия с канцлером.

Судя по всему, президент имел в виду, что не против рукопожатия («I'm okay with handshaking»), однако перепутал части словосочетания.

14 февраля Зеленский принимал Шольца в Киеве, он встретил канцлера у входа в Мариинский дворец. Эксперт по этикету Татьяна Баранова обратила внимание, что их рукопожатие «за кончики пальцев» и потрясывание рук выглядело недипломатично и странно.

В 2020 году Зеленский предложил писать с заглавной буквы слово «незалежность» («независимость»). Президент озвучил эту идею в день 29-й годовщины со дня проведения референдума о независимости 1 декабря 1991 года.