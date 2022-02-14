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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Байден ушел от ответа на вопрос о дате «вторжения» России на Украину

Президент США Байден ответил поздравлением с 14 февраля на вопрос о дате «вторжения» России на Украину

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Президент США Джо Байден поздравил журналистов с Днем всех влюбленных, когда ему задали вопрос о «вторжении» России на Украину, которое якобы должно произойти на днях. Об этом сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел рядом с Белым домом, куда президент прилетел со своей супругой Джил после выходных в загородной резиденции Кемп-Дэвид. Журналисты начали выкрикивать вопросы, однако Байден не стал останавливаться для разговора с ними.

Затем один корреспондентов спросил его, действительно ли российское вторжение на Украину «ближе, чем когда-либо». В ответ на это американский президент приспустил маску и сказал: «Счастливого дня святого Валентина».

Накануне помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что «вторжение» России на Украину может начаться в любой день. Он также отметил, что США готовы полностью эвакуировать свое посольство в Киеве в случае необходимости.

Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что РФ якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах – до 125 тыс. солдат.

Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. НАТО и союзники альянса считают иначе и готовят пакет санкций на случай вторжения.

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