Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Пентагоне поприветствовали заявление Лаврова по безопасности 22:19
Большунов рассказал, мог ли он побороться с Клебо за золото в спринте... 22:18
Минфин предложил лимит для вложений в криптовалюту для ряда инвесторов 22:03
Оказавшаяся мультимиллионершей дочь экс-главы Ставрополья назвала хейтеров неудачниками 22:02
Навка о судействе в танцах на льду: не без «объективного»... 22:00
В Канаде задержаны 11 человек, подозреваемых в подготовке вооруженного... 21:48
Зеленский на встрече с Шольцем перепутал английские слова 21:46
Чемпион ОИ посоветовал шведскому журналисту воспользоваться смазкой для головы 21:38
Байден ушел от ответа на вопрос о дате «вторжения» России на Украину 21:32
Брянского депутата будут судить по подозрению в насилии... 21:26

МИД России прокомментировал сообщение Bloomberg о «нападении» России на Украину

Захарова предложила Bloomberg «уточнить прогноз» по «нападению» России на Украину

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала сообщение американского агентства Bloomberg о том, что 15 февраля Россия якобы нападет на Украину.

«Не хочет это СМД (средство массовой дезинформации) уточнить прогноз? Осталось пару часов для покаяния перед тем, как Bloomberg превратится в тыкву, а те, кто его использовал для пропаганды войны, — в крыс», — написала Захарова.

Ранее представитель МИД РФ заявляла, что подобных данных о якобы готовящемся вторжении России на Украину, кроме некоторых зарубежных СМИ, таких как Bloomberg, Der Spiegel и «неназванных американских источников», «нет ни у кого».

Она также писала, что сегодняшние действия США и Британии — это «пропаганда войны в чистом виде, и все готово к тому, чтобы Вашингтон нажал на придуманную американским экс-госсекретарем Хиллари Клинтон кнопку «Перегрузка».

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть