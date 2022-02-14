МИД России прокомментировал сообщение Bloomberg о «нападении» России на Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала сообщение американского агентства Bloomberg о том, что 15 февраля Россия якобы нападет на Украину.

«Не хочет это СМД (средство массовой дезинформации) уточнить прогноз? Осталось пару часов для покаяния перед тем, как Bloomberg превратится в тыкву, а те, кто его использовал для пропаганды войны, — в крыс», — написала Захарова.

Ранее представитель МИД РФ заявляла, что подобных данных о якобы готовящемся вторжении России на Украину, кроме некоторых зарубежных СМИ, таких как Bloomberg, Der Spiegel и «неназванных американских источников», «нет ни у кого».

Она также писала, что сегодняшние действия США и Британии — это «пропаганда войны в чистом виде, и все готово к тому, чтобы Вашингтон нажал на придуманную американским экс-госсекретарем Хиллари Клинтон кнопку «Перегрузка».

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.