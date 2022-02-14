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Зеленский обратился к гражданам Украины

Зеленский: день «вторжения» России станет Днем единения

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации и заявил об утверждении Дня единения. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале «Политика страны».

Он заявил, что Украину «пугают большой войной» и не в первый раз назначают дату военного вторжения, однако сегодня Украина сильна как никогда.

«Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство», — сказал президент.

Он подчеркнул, что Киев стремится к миру и хочет решать «все вопросы исключительно путем переговоров», не «посягает на чужое», но и не «отдаст своего». По его словам и Донбасс, и Крым вернутся на Украину — и «исключительно дипломатическим путем».

Украина имеет «прекрасную армию» с боевым опытом и современным оружием, а у украинцев есть «большое европейское стремление» к свободе и готовность бороться за нее, указал Зеленский.

Между тем ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит предпосылок для широкомасштабного вторжения России 16-17 февраля, как сообщали западные СМИ. Он подчеркнул, что ситуация находится «абсолютно под контролем», сектор безопасности и обороны Украины готов к любым вызовам.

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