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Лидер думской фракции «Единая Россия» заразился коронавирусом

Возглавляющий единороссов в Думе Васильев самоизолировался после положительного теста на COVID-19

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Лидер фракции «Единая Россия» в Государственной думе Владимир Васильев перешел на самоизоляцию после того, как сданный им тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.

«Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев находится на самоизоляции. Сданный им тест показал положительный результат. В связи с этим он работает удаленно», — рассказали в пресс-службе.

В «Единой России» отметили, что лидер думской фракции «чувствует себя удовлетворительно» — Васильев вакцинирован от коронавируса. COVID-19 протекает у него, «как обычная простуда», добавили там.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил о состоянии председателя ЛДПР Владимира Жириновского, госпитализированного в ЦКБ Москвы с COVID-19. По информации телеканала, температура и уровень кислорода крови Жириновского пришли в норму, но лидер ЛДПР все еще иногда дышит с помощью кислородной маски.

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Коронавирус 2019-nCoV
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