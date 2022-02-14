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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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CNN: вторжение России на Украину нанесет ущерб и США

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Pierre Crom/Getty Images

Возможное российское вторжение на Украину спровоцирует один из самых серьезных и опасных кризисов национальной безопасности со времен холодной войны и нанесет ущерб американцам. Об этом пишет репортер Стивен Коллинсон в статье для CNN.

По мнению журналиста, подобные действия со стороны Москвы спровоцируют «шоковую волну» по всему миру и, хоть это и не является основной целью российского лидера Владимира Путина, нанесет значительный ущерб престижу президента США Джо Байдена.

Коллинсон напомнил, что Соединенные Штаты не будут вводить войска на Украину для ее защиты, потому что она не входит в НАТО. Он также отмечает, что прямой конфликт между российскими и американскими солдатами «маловероятен».

«Российское вторжение на Украину разрушило бы демократические принципы и идею о том, что люди могут сами выбирать своих лидеров — принципы, на которых Соединенные Штаты десятилетиями строили свою внешнюю политику. Это может подтолкнуть Китай к действиям против демократического острова Тайвань, который он считает китайской территорией, в конфликте, который с гораздо большей вероятностью втянет США в крупную войну, чем вторжение в Украину», — пишет журналист.

Кроме того, в ближайшей перспективе, полагает он, российское вторжение может иметь серьезные последствия для внутренней политики Соединенных Штатов, в том числе большие экономические потери.

«У России есть возможность подорвать цели и дипломатию США во всем мире, в том числе по жизненно важным вопросам, таким как ядерные вызовы, создаваемые Ираном и Северной Кореей, которые потенциально могут вскоре создать прямую угрозу американскому государству», — подчеркивает Коллинсон, комментируя призывы некоторых американских политиков повторить на Украине действия Вашингтона, которые помогли изгнать Москву из Афганистана в 1980-х годах и якобы ускорили распад Советского Союза.

В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о подготовке нападения называют безосновательными и неправдивыми.

Экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Валерий Запаренко в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что вероятность войны с Украиной «очень маловероятна».

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Обострение ситуации вокруг Украины
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