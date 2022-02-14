Иммунолог назвал ключевой момент в госпитализации Жириновского

Врач-иммунолог Николай Крючков рассказал «Ленте.ру» что грозит председателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, заболевшему коронавирусной инфекцией, если тот долгое время подключен к аппарату ИВЛ.

«Если он на ИВЛ долго уже лежит, это, мягко говоря, не очень хорошо. Это нужно, если человек иначе умирает, тут безвыходная ситуация», — сказал специалист.

Крючков объяснил, что длительная искусственная вентиляция легких может привести к полиорганной недостаточности и внутрибольничным инфекциям.

Он отметил, что длительность лечения COVID-19 сильно варьируется в зависимости от тяжести протекания болезни. По его словам, тяжелые больные COVID-19 «по две-три недели лежат, и месяц лежат, если в реанимацию попадают»

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что у председателя ЛДПР Владимира Жириновского начались воспалительные процессы в головном мозге. Член ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал это сообщение слухами и домыслами.