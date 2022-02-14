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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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МИД призвал россиян следить за сообщениями вокруг ситуации на Украине

Директор ДСКЦ МИД РФ: нужно следить за сообщениями ведомства по Украине, возможны провокации

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Министерство иностранных дел России призывает россиян следить за сообщениями ведомства в связи с ситуацией на Украине. Об этом заявил директор Департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ Юрий Горлач, передает ТАСС.

Таким образом дипломат ответил на вопрос, намерен ли ДСКЦ публиковать специальные предупреждения для граждан России, планирующих посетить Украину.

Горлач подчеркнул, что МИД РФ «всегда рекомендует в таких ситуациях, как это было и вовремя [январских] событий в Казахстане, следить за сообщениями ДСКЦ».

«Конечно, провокации не исключены, особенно со стороны автономных акторов на Украине», — сказал он.

Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Станислав Гаджимагомедов заявил, что коллективный Запад подталкивает Украину к силовому сценарию установления контроля над республиками Донбасса и над Крымом.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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