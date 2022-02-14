Путин встретится с Лавровым и Шойгу

Президент России Владимир Путин проведет встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и руководителем военного ведомства Сергеем Шойгу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

«Сегодня (Путин) встретится с министром иностранных дел Лавровым и с министром обороны Шойгу. Мы покажем встречи, они будут вам доступны», — рассказал официальный представитель Кремля.

О скорой встрече с Путиным также сообщал глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее Песков заявлял, что Россия не получила от США и НАТО прямых ответов на предложения по гарантиям безопасности.

По словам пресс-секретаря президента, Запад пытается направить внимание на второстепенные вопросы, чтобы избежать понимания критически важных для России проблем. Он выразил мнение, что Путин будет придерживаться своей позиции и настаивать на том, чтобы «экзистенциальные вопросы» не оставлялись без внимания и не игнорировались.