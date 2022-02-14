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В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина и Лукашенко

Песков: встреча Путина и Лукашенко состоится до конца недели

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку встречи главы России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко.

«Такая встреча готовится. Мы рассчитываем, что до конца недели она состоится», — сказал он на брифинге.

На вопрос журналистов о том, планируют ли президенты обсудить график ввода вооруженных сил РФ на территорию Белоруссии, Песков посоветовал «не забегать вперед».

«Не будем забегать вперед. Давайте дождемся встречи. Надеемся, что два президента сделают заявления по итогу их переговоров», — ответил он.

Ранее Лукашенко заявил, что в скором времени у него состоится встреча с Путиным.

12 февраля президенты провели телефонные переговоры. Стороны обсудили ответ США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, а также вопросы дальнейшего развития сотрудничества между странами.

Последний раз Путин и Лукашенко встречались 29 декабря прошлого года. Тогда были подняты темы союзного государства, совместных военных учений, а также подведены итоги саммита лидеров СНГ.

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Отношения России и Белоруссии
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