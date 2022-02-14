В партии Порошенко призвали уволить украинского посла после его слов о членстве в НАТО

Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Фриз заявила, что посла Великобритании Вадима Пристайко нужно уволить после его слов о членстве Киева в НАТО.

«Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко должен быть немедленно отозван, лишен должности и уволен из рядов МИД после заявления изданию ВВС-Украина о вероятности отказа Украины от членства в НАТО», — написала она в Facebook.

Фриз считает, так как курс Украины на вступление в НАТО и ЕС закреплен в конституции страны, то слова посла являются нарушением положений документа.

По ее словам, необходимо немедленно получить разъяснения, являются ли слова Пристайко его собственной инициативой или это директива офиса президента.

«Уверена, что даже гипотетическое предположение отказа Украины от членства в НАТО является признаком сотрудничества со страной-агрессором, демонстрацией слабости и предательством национальных интересов Украины», — заключила депутат.

Ранее посол Украины в Великобритании заявил в интервью, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы «избежать войны» с Россией. Позже он отказался от своих слов.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО». В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию страны, закрепляющие стремление страны в Североатлантический альянс. Киев получил статус партнера организации с расширенными возможностями.