Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Кремле оценили приостановку обсуждения проекта Минкультуры по традиционным... 13:17
В Кремле прокомментировали слова посла Украины Пристайко о членстве в НАТО 13:16
МОК отменит церемонию награждения в женском катании, если Валиева попадет... 13:15
112: у Жириновского воспалительные процессы в головном мозге 13:15
МОК не будет проводить церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира... 13:05
Вышел новый трейлер третьего «Мира Юрского периода» 13:04
Лидера хакерской группировки Lurk Козловского приговорили к 14 годам тюрьмы 13:01
Авиакомпания Norwegian приостановила полеты над Украиной 13:00
Эксперты рассказали о рисках возникновения нейроковида после «омикрона» 13:00
Британский суд впервые наложил арест на NFT 13:00

В партии Порошенко призвали уволить украинского посла после его слов о членстве в НАТО

Депутат Рады Фриз призвала отозвать посла Пристайко из Лондона после его слов о членстве в НАТО

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Брайан Смит/РИА «Новости»

Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Фриз заявила, что посла Великобритании Вадима Пристайко нужно уволить после его слов о членстве Киева в НАТО.

«Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко должен быть немедленно отозван, лишен должности и уволен из рядов МИД после заявления изданию ВВС-Украина о вероятности отказа Украины от членства в НАТО», — написала она в Facebook.

Фриз считает, так как курс Украины на вступление в НАТО и ЕС закреплен в конституции страны, то слова посла являются нарушением положений документа.

По ее словам, необходимо немедленно получить разъяснения, являются ли слова Пристайко его собственной инициативой или это директива офиса президента.

«Уверена, что даже гипотетическое предположение отказа Украины от членства в НАТО является признаком сотрудничества со страной-агрессором, демонстрацией слабости и предательством национальных интересов Украины», — заключила депутат.

Ранее посол Украины в Великобритании заявил в интервью, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы «избежать войны» с Россией. Позже он отказался от своих слов.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО». В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию страны, закрепляющие стремление страны в Североатлантический альянс. Киев получил статус партнера организации с расширенными возможностями.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть