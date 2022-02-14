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Выборный рассказал, как государство гарантирует, что химическая кастрация не затронет невиновных

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Пресс-служба Анатолия Выборного

Невинно осужденных за педофилию граждан можно будет освободить от пожизненного заключения и восстановить их от химической кастрации. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Как химическая кастрация, так и пожизненное заключение, являются обратимыми. Если невиновность будет установлена в результате пересмотра дела, прекращение курса химических препаратов позволит человеку восстановиться, а пожизненное заключение тоже можно отменить с возмещением ущерба невинно осужденному», — пояснил Выборный.

Он добавил, что преступления против половой неприкосновенности детей оставляют «очень много следов», по которой можно с высокой долей вероятности установить преступника.

«Вы только представьте себе, что только в одной капле крови, слюны и обломке ногтя содержится полный набор ДНК человека. Это позволяет с высокой долей вероятности установить не только происхождение следа от конкретного лица, но и его биологическое родство, и даже половую принадлежность», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что результаты экспертизы — лишь одно из доказательств вины, показания жертв тоже не могут быть «единственным и достаточным» доказательством по делу, иначе приговор «не имеет шансов устоять в апелляции».

Полный текст интервью Анатолия Выборного читайте на сайте «Газеты.Ru».

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