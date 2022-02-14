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Зюганов рассказал о своем самочувствии

Зюганов: чувствую себя абсолютно нормально

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Глава КПРФ Геннадий Зюганов рассказал РИА «Новости», что чувствует себя «абсолютно нормально».

«Нормальное рабочее состояние. Сегодня посмотрим результаты медицинских исследований, тогда станет ясно», — сказал Зюганов, который находится в Центральной клинической больнице (ЦКБ).

Ранее замглавы фракции КПРФ Николай Коломейцев заявлял, что Зюганов чувствует себя хорошо.

Сам Зюганов ранее сообщал, что его выпишут через «два-три дня». Также глава партии рассказал, что госпитализация носит профилактический характер в связи с перенесенной несколько лет назад операцией, чувствует он себя нормально и находится в рабочем состоянии.

В одной больнице с Зюгановым в настоящее время находится лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По данным Минздрава, состояние политика, который заразился коронавирусом, оценивается как стабильное. Глава КПРФ опроверг информацию СМИ о встрече двух лидеров партий.

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