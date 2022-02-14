Великобритания готовит новый пакет военной помощи для Украины

Правительство Великобритании ведет работу над новым пакетом военной и экономической помощи для Украины. Решение оказать дополнительную поддержку было принято в связи с ростом угрозы «российского вторжения». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве.

«Кризис на границе с Украиной достиг критической точки. Вся имеющаяся у нас информация свидетельствует, что Россия может напасть на Украину в любой момент», — приводит слова источника Reuters.

Более того, премьер-министр страны Борис Джонсон посетит ряд европейских стран в конце этой недели, чтобы заручиться их поддержкой в противостоянии с Россией. Согласно информации агентства, Джонсон, вероятно, посетит страны Северной Европы и Балтии.

«Пока еще есть возможность для деэскалации и дипломатии. Премьер-министр будет продолжать неустанно работать вместе с нашими союзниками, чтобы заставить Россию отступить от пропасти», — сказал источник в правительстве.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко ранее заявил в интервью радио «Би-би-си — 5», что Украина может отказаться от вступления в НАТО ради того, чтобы избежать войны с Россией.