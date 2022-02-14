В Кремле указали на плюсы в приходе Байдена к власти

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приход к власти в Соединенных Штатах президента Джо Байдена имеет свои плюсы, сообщает РИА «Новости».

«В позитив можно записать то, что как бы не было тяжело в других направлениях, [теперь — «Газета.Ru»] есть определенные каналы для диалога. В диалоге находятся главы государств, идут диалоги по другим направлениям — это плюс. Потому что буквально пару лет назад и диалог-то у нас был на нуле», — пояснил Песков.

В остальном, отмечает Песков, отношения между Россией и Соединенными Штатами при Байдене не улучшились.

«Можно, к сожалению, говорить только о минусе в международных отношениях. Мы находимся на очень-очень низкой точке, они [международные отношения — «Газета.Ru»] фактически лежат на полу», — оценил Песков.

Ранее в Соединенных Штатах заявили о потере статуса мирового гегемона и усилении России.