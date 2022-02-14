В бундестаге назвали неприемлемым требование США остановить «СП-2»

Затягивание сертификации российского газопровода «Северный поток — 2» не имеет смысла, требования США остановить проект неприемлемы. Об этом в разговоре с ТАСС заявила депутат бундестага от Левой партии, представитель комитета по внешней политике Севим Дагделен.

«Абсурдным и дерзким является то, что правительство США постоянно требует свернуть проект «Северный поток — 2», а само при этом повышает объемы импорта нефти из России», — считает Дагделен.

Неуважением демократического суверенитета Германии и ее европейских партнеров назвала она ультимативные заявления президента США Джо Байдена об остановке Nord Stream 2.

Парламентарий предположила, что Байден, видит в европейских партнерах просто страны-сателлиты, которые он хочет использовать в качестве рынка сбыта неэкологичного фрекингового газа.

«Затягивать сертификацию «Северного потока — 2» глупо», — резюмировала Дагделен.

Ранее министр цифровизации и экономики Австрии Маргарете Шрамбек заявила, что Вена не планирует отказываться от запуска российского газопровода «Северный поток — 2», если Россия не станет нападать на Украину.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США продолжают выступать против российского газопровода «Северный поток — 2» и не допустят его запуска в случае нападения России на Украину.