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В Кремле оценили результативность переговоров по разоруженческой теме

Песков: результативность переговоров по разоруженческой теме находится под вопросом

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что результативность переговоров по разоруженческой теме находится под вопросом, они будут многолетними тяжелыми и с позиционными противостояниями. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В плане разоруженческой тематики все не очень хорошо и очевидно, что нас ждут многолетние тяжелые позиционные противостояния в ходе переговоров, результативность которых под вопросом», — рассказал Песков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что РФ желает получить предметный ответ на свои предложения по гарантиям безопасности.

США и НАТО отказались подписать договор по гарантиям безопасности в Европе, который предложила Россия. Западные партнеры не согласны с требованием не принимать в альянс бывшие страны СССР, что должно было стать частью соглашения с Москвой. Кроме того, США и НАТО обвинили Россию в том, что она «нарушила доверие», лежащее в основе сотрудничества между странами, из-за ситуации вокруг Украины. Тем не менее на Западе готовы и дальше обсуждать с Москвой меры по совместному разоружению и деэскалации.

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