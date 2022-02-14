Песков: внешнеполитическая концепция РФ будет дорабатываться с учетом обстановки в мире

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что внешнеполитическая концепция России будет дорабатываться с учетом нынешней обстановки в мире, ситуация не статична. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Наши внешнеполитические документы, они, конечно, претерпевают изменения. Вы знаете, что буквально неделей ранее на оперативном совещании постоянных членов Совбеза рассматривались основные контуры нашей новой внешнеполитической концепции. И она будет дорабатываться. Но как раз с учетом того, что происходит сейчас. В этом плане ситуация не статична, она развивается диалектически с нашей стороны», — рассказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что Москва не отказывается от сотрудничества с западными странами.

Однако «насильно мил не будешь», поэтому Москва будет расширять партнерство с Западом в тех областях, в которых увидит взаимность, отметил Песков. Он добавил, что компенсация дефицита сотрудничества на одном «фланге» за счет другого — «это абсолютно нормальная практика, и это происходит у всех государств, в том числе и у России».